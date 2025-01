Incendia l’auto dell’ex moglie per convincerla a tornare con lui, arrestato 64enne a Catania

Incendia l’auto dell’ex moglie per convincerla a tornare con lui. Un 64enne di Grammichele (Catania) è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e danneggiamento. Il gip ha disposto nei suoi confronto la custodia cautelare in carcere. Le indagini sono scattate dopo la denuncia dell’ex moglie dell’uomo, una 63enne, che ai militari ha raccontato di come l’ex marito, nonostante la recente condanna di 4 anni e 10 mesi di reclusione emessa dal gup di Caltagirone per analoghi precedenti, avesse continuato a perseguitarla per indurla a recedere dalla sua decisione di interrompere il loro matrimonio. Continui messaggi e minacce, in un caso puntando alla vittima un coltello alla gola, culminate con l’incendio dell’auto della donna. A incastrarlo le immagini del sistema di videosorveglianza della zona che hanno ripreso il 64enne scendere dalla propria vettura, dirigersi verso l’auto dell’ex e, dopo aver cosparso con un liquido infiammabile il cofano, appiccato il fuoco con un accendino, dileguandosi subito dopo. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Caltagirone.