Incendi California, fiamme a nord di Los Angeles: 19mila evacuati

(Adnkronos) – Un nuovo vasto incendio è scoppiato a nord di Los Angeles, nei pressi del lago di Castaic vicino a Santa Clarita. Le autorità della Contea hanno ordinato l'evacuazione di circa 19mila residenti, dopo i roghi, cominciati circa due settimane, fa che hanno fatto 27 morti. Oltre 170mila persone sono state sfollate e per molti ancora il ritorno nella propria casa è un miraggio. Gli esperti e gli investigatori, specializzati in incendi dolosi, hanno dichiarato che potrebbero volerci mesi prima di scoprire come sono iniziati i principali roghi della regione. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)