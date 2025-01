In vendita i biglietti per il Carnevale di Sciacca 2025 in programma il 22 e 23 febbraio, il 28 febbraio, l’1 e 2 marzo

In vendita i biglietti per il Carnevale di Sciacca 2025 che si terrà in 5 Corsi Mascherati nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 febbraio, venerdì 28 febbraio, sabato 1 e domenica 2 marzo.

Sarà possibile procedere all’acquisto dei biglietti su: www.carnevalesciacca.it e www.ticketsms.it

Tariffe biglietti:

BIGLIETTO GIORNALIERO

(€ 7,00 + € 1,00 ddp) – totale € 8,00

(valido sia per residenti che per non residenti)

ABBONAMENTO 5 GIORNATE

(€ 13,00 + € 2,00 ddp) – totale € 15,00

(valido sia per residenti che per non residenti)

L’ingresso sarà gratuito per:

Bambini di altezza inferiore a 120 cm;

⁠Tutti i residenti all’interno del circuito;

I disabili con accompagnatore che presentano una condizione accertata (Legge 104 articolo 3 comma 3);

I professionisti, i titolari di attività e rispettivi dipendenti le cui attività sono ubicate all’interno del circuito della manifestazione.

In più l’organizzazione, nonostante non fosse previsto nel bando di gara, garantirà 2 ingressi gratuiti per tutte le giornate a tutti i genitori dei ragazzi che partecipano ai gruppi dei carri di età inferiore a 14 anni.

L’ingresso giornaliero da diritto ad assistere al corso mascherato ed agli spettacoli. Prevendita online oppure attraverso i punti fisici (tabacchi e agenzie viaggi nel comune di Sciacca e hinterland, elenco in aggiornamento sul sito www.carnevalesciacca.it).

Sarà possibile acquistare i biglietti anche direttamente al corso mascherato presso i tre botteghini distribuiti lungo il circuito.

Informazioni per i gruppi:

Per i gruppi organizzati di minimo 25 persone (NON RESIDENTI) è prevista la scontistica di 2 biglietti omaggio; Questa offerta non potrà essere fruita al botteghino; per fruire di tale sconto è necessaria la prenotazione inviando una mail a info@carnevalesciacca.it