Ida Carmina (M5S): “Una coincidenza l’assenza di Ministro della Cultura e presidente della Regione alla presentazione di Agrigento Capitale della Cultura 2025?”

Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa dell’on. Ida Carmina del M5S a proposito di Agrigento Capitale e del fatto che, alla presentazione di Agrigento capitale della cultura 2025 non ci fosse il ministro della cultura e il presidente della Regione.

“Dispiace vedere Agrigento ancora una volta al centro di polemiche ed oggetto di scherno, di sospetti ed illazioni, sugli organi di stampa. Effettivamente la duplice assenza si nota: sarà una coincidenza che sia il Ministro della Cultura Giuli sia il Presidente della Regione Siciliana disertino la presentazione di “Agrigento Capitale della Cultura 2025“?

Possibile che quella che dovrebbe essere la principale occasione di rilancio della Città dei Templi, Patrimonio Unesco, e della sua provincia, abbia una presentazione in tono minore presso la sede dell’associazione della Stampa estera senza la presenza del Ministro alla Cultura e del Presidente della Regione?

Una “fuga” che dà l’idea che non si voglia avere molto a che fare con la Capitale della Cultura 2025. Magari ci saranno stati o si addurranno “improrogabili impegni istituzionali” ad impedire al successore di Sangiuliano di ricevere la conferenza stampa di presentazione della raccolta degli eventi per quest’anno, ma il D.G. Albergoni aveva precisato in conferenza stampa che il programma di “Agrigento Capitale della Cultura” non potesse essere reso noto prima della presentazione ufficiale alla presenza del Ministro Giuli. Ancora una volta Agrigento parrebbe essere condannata all’ irrilevanza, alla sconfitta, alla figuraccia.

Contro tutto questo occorre coinvolgere tutte le migliori anime della Città, non lasciando nessuno indietro in base a logiche di parte o appartenenza. Perché solo uniti si vince. Agrigento non è una torta da spartire, ma una magnifica città da far risplendere”.