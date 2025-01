Honor e Tencent rafforzano la partnership strategica: focus su AI e cloud

(Adnkronos) – Honor, produttore di smartphone, e il gigante tecnologico Tencent hanno siglato un accordo di collaborazione a lungo termine che coinvolge diversi ambiti, tra cui l’intelligenza artificiale e lo sviluppo di servizi cloud. L’annuncio, diffuso da Tencent tramite la piattaforma social cinese Weixin, sottolinea la volontà di integrare le competenze di Honor nello sviluppo di terminali, intelligenza artificiale e “costruzione di ecosistemi” con le capacità di Tencent nel cloud e nella produzione di contenuti. La partnership strategica mira a “complementare i rispettivi vantaggi e crescere insieme”, sfruttando una sinergia già consolidata. Tencent, infatti, fornisce ad Honor diversi servizi, tra cui strumenti per l’ottimizzazione delle applicazioni e l’espansione della capacità dati in risposta ai picchi di domanda. Un esempio concreto di collaborazione è rappresentato da un assistente di codifica basato sull’intelligenza artificiale, progettato per supportare gli sviluppatori nelle fasi di creazione e debugging del codice. Secondo Tencent, oltre 8.000 ingegneri software di Honor hanno già utilizzato questo strumento, con un conseguente aumento del tasso di generazione del codice e del suo tasso di adozione durante il processo di sviluppo. L’accordo prevede un ulteriore sviluppo di questo strumento e di altre soluzioni innovative, con l’obiettivo di offrire maggiori benefici agli sviluppatori e rafforzare l’ecosistema tecnologico di entrambe le aziende. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)