Gela. Gelika Folk ed il trio Salemi nell’ambito della Cori-Christmas Edition 2024

GELA. Il nuovo anno si apre con altri due appuntamenti in città. Dopo il successo ottenuto dall’attore David Coco presso la ex chiesa San Giovanni, due gli eventi gratuiti da fissare in agenda oggi. Alle 20,00 presso la chiesa San Giovanni Evangelista di Macchitella è prevista “la cantata dei pastori” a cura della Gelika folk.

Alle 20,30 presso la ex chiesa San Giovanni il concerto di Salemi Trio e degustazione enologica. Il trio è composto da Domenico Cacciatore al basso elettrico, Carmelo Salemi alla tromba e Roberto Brusca al pianoforte. Il repertorio varia dai classici standard jazz a brani rivisitati in chiave moderna.

Sabato 4 gennaio alle ore 21,00 presso il cine teatro Antidoto andrà in scena “Le sorprese del divorzio”, la fortunata commedia della compagnia Antidoto che è andata sold out nelle cinque date precedenti.