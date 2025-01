Ferisce due agenti durante un controllo, arrestato 20enne a Catania

La Polizia di Stato ha arrestato un 20enne catanese resosi responsabile di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Durante il servizio di controllo del territorio nel quartiere Picanello, una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha notato che un giovane a bordo di uno scooter alla vista della pattuglia aveva cambiato repentinamente direzione di marcia. Considerato sospetto il comportamento, i poliziotti gli hanno intimato di fermarsi per procedere al controllo. Il capo pattuglia, sceso dall’auto, gli ha, quindi, chiesto di esibire i documenti e di aprire il vano porta caschi per ispezionare il mezzo; tuttavia, improvvisamente il giovane, anziché ottemperare all’ordine dato, ha accelerato e per guadagnare la fuga ha investito l’agente, mentre lo scooter ha colpito la volante, danneggiandola, per poi finire sull’asfalto. A quel punto il conducente ha tentato nuovamente di scappare, questa volta appiedato, ma è stato inseguito e raggiunto dall’autista della volante, che nel frattempo ha richiesto ausilio alla sala operativa. Il giovane, una volta raggiunto, ha continuato a dimenarsi, colpendo più volte il poliziotto, ma è stato poi definitivamente fermato anche con l’ausilio di altri colleghi giunti in loco. Il 20enne è stato aarrestato, mentre i due poliziotti hanno riportato ferite giudicate guaribili, rispettivamente, in 30 giorni per la frattura della mano e 5 giorni per contusioni in diverse parti del corpo.