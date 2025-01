Dalla Regione contributi straordinari agli allevatori provincia nissena

MUSSOMELI – E’ stato emesso il DDG 10322/2024 del 27 dicembre 2024, di € 533.500,00 per l’erogazione di un contributo straordinario per gli allevatori della provincia di Caltanissetta. “Desidero esprimere – ha commentato il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania – un sentito ringraziamento al Presidente della Regione Siciliana, al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, al Direttore Regionale del Dipartimento Agricoltura, Dario Cartabellotta, e all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Caltanissetta per avere sostenuto la mia proposta, che rappresenta un importante intervento per il rilancio e il sostegno degli allevatori della provincia nissena. Con questo intervento, la Regione Siciliana dimostra di essere vicina a un settore fondamentale per l’economia e la tradizione agricola della Sicilia, contribuendo a mantenere alta la competitività e la sostenibilità delle imprese zootecniche locali” CARMELO BARBA