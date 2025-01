Campofranco. L’amministrazione comunale si stringe alla famiglia del 53enne morto nell’incidente stradale di Muxarello

CAMPOFRANCO. l’Incidente stradale di ieri pomeriggio in prossimità del bivio per Muxarello ha scosso non poco la comunità campofranchese. La vittima dell’incidente, infatti era parecchio stimato e conosciuto in paese. L’Amministrazione Comunale di Campofranco, con il testa il sindaco Nuara, ha voluto esprimere la sua vicinanza alla famiglia del cinquantatreenne Alfredo Vario:

“L’amministrazione comunale di Campofranco partecipa con profondo dolore al lutto che ha colpito la nostra comunità per la tragica e prematura scomparsa del nostro concittadino Alfredo, vittima di un terribile incidente stradale.In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con affetto alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzarne le qualità umane nei suoi 53 anni di vita”.

Nella nota l’amministrazione comunale ha poi ribadito: “La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità, dove Alfredo era conosciuto e stimato da tutti. Il suo ricordo rimarrà vivo nei nostri cuori.Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza di Campofranco”.