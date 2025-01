Caltanissetta, regolamentazione della circolazione veicolare in Vicolo Amorelli e in via Marrocco per lavori di arredo urbano di Largo Barile

Nell’ambito dei lavori di arredo urbano di Largo Barile è stata predisposta la regolamentazione della circolazione veicolare in Vicolo Amorelli e in via Marrocco. Fino alle ore 18:30 di domenica 2 febbraio 2025 è stata disposta:

– La sospensione della circolazione veicolare in Vicolo Amorelli, nel tratto di strada compreso tra il Largo P. Barile e la Via Ospizio di Beneficenza;

– La sospensione della circolazione veicolare in Via Marrocco, nel tratto di strada compreso tra il Largo P. Pagina 1/2 Barile e la Via Re d’Italia;

– L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in Via Marrocco, nel tratto di strada compreso tra il Largo P. Barile e la Via Re d’Italia, in ambo i lati;

– L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in Largo P. Barile, in tutta l’area compresa tra il civ. 11 e la Via Marrocco.