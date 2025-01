Caltanissetta, alla Pro Loco disponibili 5 posti per il Servizio Civile Universale

È online il bando per il Servizio Civile Universale presso la Pro Loco di Caltanissetta APS, un’importante opportunità rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni compiuti. Si tratta di un’occasione unica per vivere un’esperienza formativa e personale al servizio della comunità nissena, contribuendo attivamente alla valorizzazione del territorio e delle sue ricchezze culturali, storiche e artistiche. I progetti mirano a promuovere il patrimonio culturale locale attraverso attività di accoglienza turistica, organizzazione di eventi, gestione di iniziative per la cittadinanza e turisti e progetti di comunicazione e promozione del territorio. I posti disponibili sono 5 di cui 1 riservato ai GMO (Giovani con Minori Opportunità). Si specifica che nella categoria rientrano solo i giovani con ISEE pari o inferiore a 15.000,00€.

I bandi per la Pro Loco di Caltanisseta APS sono i seguenti:

• Il dialetto anima e identità del territorio;

• Il legame indissolubile tra idiomi e cultura locale;

• L’eredità culturale un bene prezioso da tutelare;

• La tutela delle radici legate al patrimonio linguistico.

Cosa offre il Servizio Civile Universale?

• Un percorso lavorativo retribuito della durata di 12 mesi.

• Un contributo economico mensile di circa 507,30 euro.

• Un’esperienza qualificante che arricchirà il proprio curriculum, favorendo l’inserimento nel mondo del lavoro. La certificazione del Servizio Civile Universale è valida per i concorsi pubblici.

• La possibilità di fare la differenza nella propria comunità.

Come candidarsi? Le candidature devono essere presentate esclusivamente online entro le ore 14:00 del 18 febbraio 2025. Tutti i detagli sul progetto e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale della Pro Loco di Caltanissetta APS: htps://www.prolococaltanisseta.com/servizio-civile/bando-per-il-servizio-civile-universale-2025-2026/

Un appello ai giovani nisseni “Il Servizio Civile Universale è un’occasione straordinaria per mettersi in gioco, acquisire nuove competenze e contribuire alla crescita della propria comunità. Invitiamo tutti i giovani interessati a cogliere questa opportunità e a diventare protagonisti della valorizzazione del nostro amato territorio”, ha dichiarato il Presidente della Pro Loco di Caltanissetta APS, Dot. Luca Miccichè.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Pro Loco di Caltanissetta APS:

• Telefono: 0934/585890

• Email: info@prolococaltanisseta.com

• WhatsApp: 3519177018 Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza che può fare la differenza, per te e per la tua comunità!