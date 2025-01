Caltanissetta piange Gianfranco Maria Grasso: medico dal cuore nobile e altruista

Si è spento all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, all’età di 71 anni, il dottor Gianfranco Maria Grasso, attorniato dall’affetto dei familiari e dei conoscenti, da sempre forti estimatori della sua professione di medico.

Specializzato in Angiologia Medica ed Ematologia, ha incentrato la sua professione medica con spirito di altissimo servizio civile e morale, non facendo mai venir meno a tutti coloro i quali ne avevano bisogno una parola di conforto, di incoraggiamento che molto spesso dà una marcia in più a chi versa in condizioni di salute gravi e disperate.

Alla sua professione ha coniugato la passione per la natura, e soprattutto per la poesia. Passione quest’ultima che lo ha portato a cimentarsi nella stesura di versi confluiti nella pubblicazione del libro “Frammenti di Cuore – Raccolta di versi”, insignita del terzo premio alla XV Edizione del Premio Letterario Internazionale “Città di Melegnano 2010”.

Il suo genuino altruismo, unito alla profonda abnegazione professionale, ha costituito un esempio e un punto di riferimento non solo per la sua famiglia ma per tanti colleghi, amici e pazienti che lo ricorderanno così.

Nella semplicità di un gesto o di una parola vi è molto spesso la chiave per riuscire a costruire qualcosa di importante e imperituro nella vita e non solo.

Verrà da tutti ricordato come avrebbe sempre voluto: una persona mite e solare, mai appariscente, ma pronta a dare il massimo contributo sempre e comunque.

Per tutti coloro i quali vorranno tributare un estremo e sentito ultimo saluto al defunto dottor Grasso, si informa che i funerali saranno svolti oggi, venerdì 10 gennaio, alle ore 15:30 alla Cattedrale di Caltanissetta.