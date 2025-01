Caltanissetta. Per Gennaio, mese della prevenzione del tumore al collo dell’utero, si mobilita l’Asp con test e diagnosi

CALTANISSETTA. La diagnosi precoce è fondamentale e gli screening regolari, come il Pap test e l’HPV DNA Test, sono essenziali per rilevare eventuali anomalie nelle fasi iniziali. Identificare tempestivamente le lesioni precancerose può fare la differenza.

In questo mese dedicato alla sensibilizzazione, l’ASP di Caltanissetta ha organizzato diverse giornate di Open Day presso i Consultori Familiari e i Punti Prelievo della Provincia. Durante queste giornate, sarà possibile sottoporsi gratuitamente al PAP test o all’HPV test per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore del collo dell’utero, senza necessità di prenotazione.

La prevenzione non si ferma a gennaio. Se hai tra i 25 e i 64 anni, puoi aderire in qualsiasi momento al programma di screening promosso dal Centro Gestionale Screening recandoti presso il Consultorio Familiare più vicino. Per maggiori informazioni o per prenotare, puoi contattare il numero 0934 506056.

La prevenzione è il primo passo verso una vita sana e longeva. Non sottovalutare l’importanza di prenderti cura della tua salute. Ti aspettiamo al Consultorio Familiare per effettuare lo screening.