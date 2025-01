Caltanissetta. Palazzo del Carmine: l’assessore Calogero Adornetto si dimette da consigliere comunale

L’assessore continuerà a mantenere il suo ruolo nella giunta Tesauro

L’assessore Calogero Adornetto ha presentato le sue dimissioni come consigliere comunale mantenendo l’incarico di assessore nella giunta Tesauro.

“Per circa 21 anni, ininterrottamente, ho svolto il ruolo di consigliere comunale e presidente di varie commissioni consiliari. Nel mese di luglio 2024 sono stato chiamato a rivestire il ruolo di Assessore ai lavori pubblici, urbanistica, cimitero, tributi ma, contemporaneamente, ho continuato a svolgere anche il ruolo di consigliere comunale non percependo per tale attività alcun compenso aggiuntivo – ha proseguito Adornetto -. Oggi per me è diventato impegnativo investire entrambe le cariche e, pertanto, dopo una lunga riflessione, condivisa con il mio gruppo politico, ho deciso di rassegnare le dimissioni da consigliere comunale. Non posso far altro che rivolgere un grande augurio a chi prenderà il mio posto in consiglio comunale nella convinzione che il programma politico della nostra coalizione è valido e andrà avanti ancora a lungo. Continuerò la mia attività politica per la città di Caltanissetta con maggiore determinazione rispetto a quanto fino a ora fatto”.

L’amministrazione comunale procederà a inserire nell’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale la surroga del consigliere dimissionario a vantaggio del primo non eletto della lista di Forza Italia.