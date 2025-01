Caltanissetta, la giovane nissena Carlotta Maria Vincitore abilitata a giudice di gara della Federazione Ciclistica Italiana

Si chiama Carlotta Maria Vincitore classe 2007 ed è il giudice della Federazione Ciclistica Italiana più giovane della Sicilia e tra i più giovani in Italia.

Carlotta discende da una famiglia che ha grandi tradizioni legate alla FCI, lei rappresenta un giudice federale di terza generazione, infatti il padre Gioacchino è già giudice Federale di lungo corso, mentre il nonno Alfredo classe 1938,conosciuto meglio come Zorro , ex ciclista della Libertas Rivituso è stato anche Direttore di Corsa.

Carlotta ha superato brillantemente l’esame di abilitazione a giudice di gara che si è svolto lo scorso 12 gennaio a Villafranca Tirrena (Me), all’interno del Centro Aggregazione Giovanile. La Commissione di esami era composta da Danilo Di Bella, Gianluca Menicucci e Damiano De Vito ha abilitato la giovane giudice nissena con il massimo dei voti.

Si conferma la grande tradizione ciclistica nissena, anche con l’inserimento di giovani leve nel settore giudici di gara.

La FCI augura a Carlotta, che frequenta il IV anno del Liceo Classico Ruggero Settimo di Caltanissetta, un grande in bocca al lupo per la sua attività di giudice e per la sua carriera da studentessa.