Caltanissetta. Italia Nostra Sicilia sollecita intervento di restauro per la Torre del Castrum Federicianum a Gela

CALTANISSETTA. Italia Nostra Sicilia, tramite il suo presidente Leandro Janni, ha sollecitato un intervento di restauro per la Torre del Castrum Federicianum a Gela. In una nota il presidente di Italia Nostra Sicilia ha sottolineato: “Sicilia, Gela: ovvero come perdere il proprio cospicuo patrimonio culturale e ambientale, pezzo dopo pezzo, metro quadro dopo metro quadro.

Sollecitiamo, per quanto riguarda la Torre del Castrum Federicianum, edificata nel XIII secolo, oggi è nel degrado. Italia Nostra sollecita un intervento di restauro da parte della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Caltanissetta”.