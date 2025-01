Caltanissetta, il Consiglio Comunale approva il nuovo regolamento della TARI: ecco le novità

Il regolamento, presentato dall’assessore Adornetto è stato approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale, il 28 Gennaio 2025, ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento della TARI (TAssa Rifiuti) con validità retroattiva dal 1 Gennaio 2025.

Il testo prevede importanti novità per i cittadini nisseni e, al contempo, agevola il lavoro dei dipendenti comunali che, in tal modo, potranno dedicarsi con maggiore efficacia a potenziare e supportare altri servizi dell’ufficio Tributi.

“Dall’insediamento, insieme al Sindaco Walter Tesauro e ai colleghi della Giunta – ha spiegato in aula l’assessore ai tributi Calogero Adornetto -, abbiamo cercato di comprendere bene quale fosse lo stato dell’arte in merito all’apparato burocratico al fine di ridurre le criticità presenti, supportare le esigenze dei cittadini e potenziare i servizi necessari per garantire benessere all’intera collettività”.

In particolare, con il dirigente della Direzione IV Claudio Bennardo e i dipendenti dell’Ufficio Tributi, sono stati analizzati i pagamenti della tassa locale rilevando che il Comune di Caltanissetta risulta in arretrato di circa 10 anni.

“Purtroppo le somme degli anni passati, che ammontano a milioni di euro, sono andate perse ma possiamo ancora intervenire per quelle non ancora riscosse” ha proseguito l’assessore spiegando che questa situazione ha comportato nel tempo l’iscrizione in bilancio di circa 90 miloni di euro di residui attivi. Somme che l’ente risulta in dovere di recuperare su indicazione della Corte dei Conti che, con una nota inviata al Comune di Caltanissetta nel mese di giugno 2024 e che impone l’accantonamento nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di circa 22 milioni.

“Di fatto, a pagare la tassa, in media, è 1 cittadino su 3, e questa condizione non solo mette in difficoltà il Comune ma penalizza i cittadini virtuosi che nel corso degli anni hanno pagato il tributo nelle scadenze dettate dal regolamento” ha concluso l’assessore Adornetto.

Questa evasione del 66% determina anche l’aumento della Tassa.

A seguire le principali novità del Regolamento TARI:

1. Sarà considera la TARI quale tassa in Autoliquidazione e non più, come prevedeva il precedente regolamento, una tassa in liquidazione d’ufficio. Sarà il contribuente a calcolare e versare autonomamente la tassa dovuta al Comune senza l’intervento preliminare degli organi di imposizione fiscale. A supporto degli utenti, per almeno due anni, è stata prevista una fase transitoria durante la quale il Comune continuerà a mandare gli avvisi cartacei.

2. Sarà attivato il portale del cittadino “Linkmate” al quale ogni utente potrà collegarsi per conoscere la propria posizione in relazione ai pagamenti nonché gli importi da pagare.

3. Sono previste agevolazioni per le nuove attività commerciali, artigianali e per la somministrazione di alimenti e bevande esercitate all’interno di locali con superficie inferiore a 100 mq. Per tali realtà imprenditoriali è stato previsto l’abbattimento della parte variabile del tributo per tre anni nella misura del 100% e per i successivi tre anni l’abbattimento della parte variabile del 50%.

4. Per i nuovi esercizi commerciali e artigianali che a far data dal 01/01/2025 iniziano la propria attività all’interno della zona centro storico sarà prevista una riduzione del 100% della parte variabile del tributo per 4 anni e per i successivi 4 anni la riduzione del 50% della parte variabile.

5. Prevista un’agevolazione annuale, fino a 700 euro per tre annualità consecutive, a chi adotterà un cane assegnato al canile convenzionato con il Comune di Caltanissetta.

6. Ai bar e tabaccherie in essere, sarà effettuata una riduzione del 50% della parte variabile nella misura del 50% qualora provvedano alla dismissione delle slot machine o analoghi dispositivi per il gioco di azzardo.

7. Previsto per le sale di ricevimento una riduzione del 30% qualora, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo all’anno in cui il tributo si riferisce, il contribuente presenti una dichiarazione attestante la sospensione dell’attività per un periodo di tempo pari ad almeno 90 giorni consecutivi.

8. per le aziende agricole che esercitano l’attività di turismo rurale o agriturismo, è stato previsto un’agevolazione del 50% della tassa a condizione che dimostrino con fatture il fermo dell’attività per almeno tre mesi continuativi.

9. Esenzione totale per gli immobili oggetto di manutenzione straordinaria per un periodo massimo di sei masi dalla data di rilascio del titolo abilitativo da parte del preposto ente.

10. Continua a valere l’esenzione del tributo per le unità destinate ad abitazione prive di utenze e completamente vuote. Il nuovo regolamento prevede l’istituzione di una Commissione di controllo che avrà il compito, ogni anno, di estrarre casualmente l’1% delle pratiche in esenzione inviando i nominativi estratti al comando di polizia municipale per effettuare gli opportuni controlli. Qualora dai controlli dovessero emergere discrasie rispetto a quanto autocertificato dal contribuente nella domanda di esenzione, scatteranno le dovute denunce ai competenti organi.