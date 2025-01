Caltanissetta. Il 25 gennaio Cgil e Fp Cgil a sostegno della protesta dell’Associazione nazionale magistrati e dei lavoratori della Giustizia

CALTANISSETTA. Il 25 gennaio la Cgil di Caltanissetta a sostegno della protesta dell’Associazione nazionale magistrati e dei lavoratori della Giustizia.

In occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, la Cgil e la Fp Cgil di Caltanissetta sosterrà la protesta dell’Associazione nazionale magistrati, in quanto la riforma messa in campo dal Governo viola i principi di indipendenza della Magistratura e non risolve le gravi criticità presenti nel Ministero, a partire da una carenza ormai sistematica e strutturale del personale dipendente e dalla mancanza di iniziative concrete per una seria informatizzazione dei procedimenti.

Il Ministero della Giustizia è un amministrazione inadeguata e gravata da mille vincoli, ma la riforma proposta dal Governo non garantirà una giustizia più veloce né più giusta e produrrà solo effetti negativi per i cittadini. E’ a rischio l’autonomia e l’indipendenza della Magistratura sancita dalla nostra Costituzione