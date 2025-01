Caltanissetta. Il 2 Febbraio al Teatro Oasi della Cultura in scena “La Roba” di Verga

Domenica 2 febbraio 2025, alle ore 18.00, al Teatro Oasi della Cultura di Caltanissetta, si terrà il sesto pomeriggio a Teatro”, organizzata dal Teatro Stabile Nisseno con la Direzione artistica di Giuseppe Speciale.

Sarà il “Teatro Stabile di Augusta di Giovanni Verga, con il riadattamento e Sul palco si alterneranno Pippo Zanti, Giorgia Messina, Santo Riffa e con Silvia Corbino, Lorenzo Ferraro, Ninetta Lavio, Mauro Italia,Giuseppe Ciacchella, Concetta Cacciaguerra, Daniele Intagliata. Assistenza alla regia Giorgia Messina; con la partecipazione del gruppo Sicilia” diretto dal maestro Maria Catena Valastro.

Note dello spettacolo: Lavorata trascrizione teatrale con adattamento per dieci personaggi di Mauro Italia della celebre novella di Giovanni Verga. Si narra la vicenda di Don Mazzarò, ricco, avaro e severissimo proprietario di mezzadri, con l’unico scopo ed interesse di vita quello di possedere e comprare tanta terra.

Nella scrittura di questo testo l’autore non dimostra mai riprovazione nei confronti del personaggio principale, Mazzarò, nè nei sistemi che ha usato per divenire ricco, mai riprovazione per la sua avarizia, per la sua aridità sentimentale, per la sua brutalità nei confronti dei lavoranti, per la disumanità verso i fittavoli rovinati dalla sua avarizia di usuraio. Nell’intreccio anche una storia di amori giovani, con sentimenti contrastanti e una sana competizione tra pretendenti. Una storia ricca di emozioni e momenti comici altalenanti.

Lo spettacolo concorre per la X edizione del Premio Teatrale Nazionale Popolare “Michele Abbate”, quest’anno inserito all’interno della Stagione teatrale. Per info e prenotazioni: 351.7888512 – 393.9493811.