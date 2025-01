Caltanissetta. Giorno della Memoria, consegnata Medaglia d’onore all’avvocato Pietro Milano in ricordo di suo zio il generale Michele Capra

In occasione del Giorno della Memoria, tra momenti pregni di commozione, sono state consegnate ieri, 27 gennaio, dal Prefetto Chiara Armenia, nei saloni di rappresentanza della Prefettura, 32 Medaglie d’onore, conferite dal Presidente della Repubblica, ai familiari in ricordo dei loro cari, deportati e internati nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Tra gli insigniti anche il generale Michele Capra, e a ricevere la Medaglia in suo onore è stato suo nipote, l’avvocato Pietro Milano.

Il generale Michele Capra fu internato in Polonia e in Germania in diversi campi di concentramento, essendosi rifiutato di collaborare con i Tedeschi; e dopo la caduta del Nazismo e della fine della Seconda Guerra Mondiale viene incaricato, con altri colleghi, di sovrintendere alle operazioni di rimpatrio degli Ufficiali e militari italiani ex internati. Nel 1995 gli viene conferito a titolo onorifico il grado di Generale Ispettore. È stato insignito di diverse onorificenze: Commendatore della Repubblica, due croci al merito di guerra, medaglia di lungo comando.

Sul viso emozionato dell’avvocato Pietro Milano il ricordo di suo zio, della sua forza e di quanti, come lui, hanno resistito e sono sopravvissuti. Tra le mani una Medaglia d’onore che celebra la memoria, il suo valore. Un invito a non dimenticare.