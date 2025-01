Caltanissetta. “Domenica pomeriggio a Teatro”, il 12 gennaio quarto appuntamento della XXV Stagione: in scena “Non ti pago” di Eduardo De Filippo

Domenica 12 gennaio 2025, alle ore 18.00, al Teatro Oasi della Cultura di Caltanissetta, si terrà il quarto appuntamento della XXV Stagione “Domenica pomeriggio a Teatro”, organizzata dal Teatro Stabile Nisseno con la Direzione artistica di Giuseppe Speciale. Sarà la Compagnia “Gli amici del Teatro” di Chiaramonte Gulfi (RG) a mettere in scena “Non ti pago”, commedia brillante in tre atti di Eduardo De Filippo, con la Regia di Vito Cultrera.Sul palco si alterneranno Mario Bentivegna (nel ruolo del protagonista Ferdinando Quagliolo), Silvana Catania (sua moglie Concetta), Marta Laterra (sua figlia Stella), M.Concetta Catania (Margherita), Giovanni Alderisi (Agliatiellu), Giovanni Calabrese (Mario Bertolini), Vito Cultrera (padre Raffaele), Sebastiano D’Angelo (avvocato Strumillo), Alessandro Cascone (Carabiniere), Ivan La Porta (Carabiniere), Mario Molè (figlio del Notaio Funcidda), Gina Cusumano (zia Erminia), e Rosa D’Asta (donna Carmela).

E’ uno dei cavalli di battaglia della drammaturgia del grande Eduardo. Un concentrato di risate e divertimento, un rincorrersi di gags e battute che creano una atmosfera di crescente ilarità fra gli spettatori. La trama gioca su un biglietto giocato al lotto da Mario Bertolini, dipendente di Ferdinando Quagliolo, con dei numeri che il padre di questi, defunto, ha dato in sogno per errore al fortunato e ignaro vincitore. A chi appartiene il biglietto, che pur ha generato una notevole vincita? Dalla disputa emergono numerosi equivoci e colpi di scena, alcuni assolutamente inattesi, con temi molto tipici della napoletanità raccontata dal grande drammaturgo partenopeo, dal gioco alla superstizione, dalle credenze popolari alla rassegnazione per gli sfortunati risvolti che spesso il destino ti riserva. Lo spettacolo concorre per la X edizione del Premio Teatrale Nazionale Popolare “Michele Abbate”, quest’anno inserito all’interno della Stagione teatrale. Per info e prenotazioni: 351.7888512 – 393.9493811.