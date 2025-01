Caltanissetta. Dall’8 febbraio al 15 marzo “Semplicemente Design a Palazzo Moncada” con Adi, Art Design e Patitucci

CALTANISSETTA. Lo storico palazzo dei Moncada accoglierà, dall’8 febbraio al 15 marzo 2025, la kermesse “Semplicemente Design al Palazzo Moncada”. Una manifestazione promossa dal Comune di Caltanissetta che riunirà, nei saloni del piano nobile, ben 3 esposizioni di differente derivazione ma legate dal desiderio di presentare al pubblico le proprie opere artistiche.

Progetti ecosostenibili e innovativi, taluni già inseriti in un filone produttivo industriale mentre altri ancora in fase di proposta progettuale ma tutti pronti a mettere in risalto eleganza e praticità.

Hanno accolto l’invito ad esporre l’Associazione Design Italiano (ADI), ART Design OpenSpace e Luigi Patitucci. ADI e gli ordini degli Architetti di Caltanissetta ed Enna presenteranno “Non in senso stretto”, una topologia del design identitario del bacino mediterraneo.

ART Design propone in “OpenSpace” alcuni progetti di design realizzati da architetti e artisti di origine nissena e siciliana. Luigi Patitucci con “Il design è una favola”, propone una realtà addizionata e una canzone del luogo comune nel design.

“Per noi è un grande onore accogliere questo evento collettivo di respiro internazionale che porta, nel cuore della Sicilia e nel nostro palazzo storico, il presente e il futuro del design italiano – ha commentato il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro -. Auspichiamo una partecipazione abbondante sia di visitatori sensibili a queste tematiche sia di artigiani, professionisti e aziende che con passione e impegno si dedicano a questo settore coinvolgendo e facendo interagire gli antichi mestieri con l’imprenditoria contemporanea”.

Verranno coinvolti, anche tramite associazioni di categoria datoriale quali CNA e Confartigianato, artigiani, professionisti, produttori, imprenditori e istituti scolastici. Tutti attori operanti nel settore del design che, durante l’arco temporale espositivo, parteciperanno a incontri tematici nei quali ci si soffermerà per riflettere sulle potenzialità del settore e sulla catena di montaggio dello sviluppo produttivo.

Non mancheranno gli incontri con architetti e designer, eventi pianificati come occasione di confronto tra le fasi della progettualità, della prototipazione e della messa in produzione.

In questo prolifico contesto gli studenti degli istituti scolastici e delle accademie non dovranno sentirsi relegati al ruolo di meri spettatori dell’esposizione ma, al contrario, concreti fruitori pronti a lasciarsi coinvolgere nelle iniziative nelle quali potranno trovare punti di incontro con gli architetti. Saranno i professionisti, creando un ponte tra il mondo della scuola e del lavoro, a raccontare ai giovani aspiranti le possibili vie da intraprendere ripercorrendo il loro percorso educativo e incoraggiandoli a incrementare sempre più il loro percorso formativo tecnico e culturale.

L’inaugurazione di “Semplicemente Design al Palazzo Moncada” è prevista alle ore 18:00 dell’8 febbraio 2023 alla presenza del sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, dell’assessore alla cultura Giovanna Candura e dei dirigenti delle direzioni comunali di settore.

Moderati da Vincenzo Castellana, per introdurre lo spettatore all’esposizione, interverranno il presidente ADI Luciano Galimberti, la presidente ADI Sicilia Annalisa Spadola, il presidente ADI Calabria Francesco Alati, il presidente dell’ordine degli architetti di Caltanissetta Piero Campa e di Enna Sebastiano Fazi, la Designer di ART Design Simona Lacagnina, il designer, storico e critico del Design Luigi Patitucci.

“Non in senso stretto”, “OpenSpace” e “Il design è una favola” saranno visitabili, con ingresso libero e gratuito, durante gli orari di apertura di Palazzo Moncada, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17 alle ore 20.00 dal martedì al sabato.

L’Associazione Design Italiano (ADI) presenta un progetto di cultura di impresa esteso alle realtà della Calabria e della Sicilia. Il design, espanso, viene analizzato, mappato e spinto a trovare una definizione che lo connoti e che, al contempo, caratterizzi il bacino mediterraneo.

In Sicilia la storia del design ha un’esperienza poco più che centenaria e, per poter proseguire verso progetti futuri di crescita e sviluppo, è necessario osservarne le radici.

Il titolo, giocando con il nome del tratto di mare tra Calabria e Sicilia, fa riferimento alla capacità del design contemporaneo di superare i confini tradizionali del prodotto e della sua estetica, per abbracciare ambiti di applicazione sempre più vasti, vari e trasversali.

Una mostra collettiva di architetti, designer e artisti di origine nissena e siciliana che, nei progetti, offre uno sguardo innovativo verso l’esterno. L’esposizione, oltre che dal Comune di Caltanissetta, è patrocinata dalla Regione Siciliana, Confartigianato Imprese Caltanissetta, CNA Caltanissetta, Tipografia Lussografica, ProLoco Caltanissetta e Palazzo Moncada.

Saranno presenti i progetti e alcuni prototipi dei designer: Àlvaro Gonzalez Romero, Anna Polisano, Andrea Aldo Giannone, Michelangelo Lacagnina, Simona Lacagnina, Enrico Pontillo, Danilo Caccamo, Luciano Marino, Erika Russo, Roberto Ferrara e Claudio Di Forti.

Si potrà apprezzare un melting pot di proposte progettuali, corredate da prototipi funzionali, capaci di mostrare l’evoluzione del percorso creativo che nasce dal bozzetto a matita, prosegue verso l’esecuzione ingegnerizzata e si concretizza con il prodotto finale.

L’Ordine degli Architetti di Caltanissetta ed Enna con ADI Sicilia presentano una mostra proveniente dal prestigioso ADI Design Museum di Milano, su un’opera editoriale del designer, storico e critico del design Luigi Patitucci, una delle figure poliedriche più interessanti del panorama internazionale della disciplina del Design e prolifico autore della critica di settore,

L’esposizione, oltre che dal Comune di Caltanissetta, è patrocinata dalla Regione Siciliana, dalla ProLoco Caltanissetta e da Palazzo Moncada.

Un evento espositivo costituito da dipinti, uno per ogni favola, eseguiti dall’Autore – con la tecnica dell’olio su tela – , che ha inteso muovere il suo operato lavorando sulle frequenze proprie delle ‘nuove’ favole, per l’appunto, ri-scritte da eminenti personaggi di caratura internazionale afferenti al circo mediatico della disciplina del design, inserendo all’interno dello sviluppo narrativo del loro personalissimo racconto degli esemplari appartenenti alla grande Storia del Design, selezionati a monte dall’Autore, cui vengono ad aggiungersi alcuni prestigiosi scrittori coinvolti dallo stesso, nell’esperienza narrativa che ha dato origine dapprima all’opera editoriale omonima e, successivamente all’episodio culturale espositivo.