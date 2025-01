Caltanissetta, da ex allieva a funzionaria delle istituzioni Europee: Roberta Dirosa torna al “Ruggero Settimo” per raccontare la sua esperienza agli studenti

Un incontro davvero significativo quello che si è tenuto qualche giorno fa nell’Aula Magna del Liceo “R. Settimo” con Roberta Dirosa, responsabile delle politiche per l’European External Action Service dell’Unione Europea che si occupa di prevenzione dei conflitti e mediazione per la pace.

Roberta, che oggi è parte del gruppo di mediazione del servizio diplomatico dell’Unione Europea, esperta nel campo dei diritti umani e delle donne, è stata una frizzante studentessa della scuola ed è tornata per raccontare la Comunità Europea e raccontarsi come alunna che ha sempre avuto voglia di conoscere e di crescere, grazie anche allo stimolo che lo studio le ha sempre offerto.

L’incontro, aperto dai saluti della Dirigente della scuola Loredana G. Schillaci e dal prof. Liborio Giunta, ha visto l’intervento dell’assessore Ermanno Pasqualino, assessore alle Politiche Sociali e Socio-Sanitarie del Comune di Caltanissetta, che ha raccontato la propria esperienza di lavoro.

L’iniziativa, realizzata nell’ambito del progetto “Back to school”, voluto dalla Commissione Europea, che prevede che per un giorno i funzionari delle istituzioni europee tornino tra i banchi di scuola nella loro città di origine, per raccontare il percorso che li ha portati a lavorare nella più importante pubblica amministrazione europea.

L’incontro ha alternato il racconto di sé e delle scelte di studio e professionali con una visione più ampia dell’Europa che solo un funzionario che conosce i meccanismi da dentro può avere, con una panoramica delle opportunità che l’UE offre ai giovani con bandi, borse di studio ed esperienze che aiutano ad avere una visione più ampia di una realtà complessa che offre tantissime opportunità.

La band d’istituto ha inframmezzato questa lunga carrellata di racconti e informazioni che ha coinvolto empaticamente gli studenti, spingendoli a proiettarsi verso un futuro dagli orizzonti più ampi, senza dimenticare il punto di partenza: i banchi di scuola del “Ruggero Settimo” che sono stati il training per una carriera brillante. Perché la scuola aiuta a preparare la giusta valigia per il futuro.