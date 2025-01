Caltanissetta, Chiara Curcuruto eletta presidente del Rotaract Club per l’anno sociale 2025/2026

L’assemblea dei soci, riunitasi a Serradifalco sabato 18 gennaio, presieduta da Erika Assennato, ha designato una nuova guida per il Rotaract Club di Caltanissetta per il prossimo anno sociale: Chiara Curcuruto è stata ufficialmente eletta Presidente per l’anno sociale 2025-2026. Giovane, dinamica e determinata, Chiara ha saputo distinguersi per il suo impegno all’interno del club, incarnando i valori di servizio e solidarietà che rappresentano l’anima del Rotaract.

L’elezione di Chiara Curcuruto rappresenta un riconoscimento del suo lavoro all’interno dell’associazione, dove ha ricoperto ruoli strategici e dimostrato grande capacità organizzativa. La nuova Presidente ha già delineato le linee guida per il suo mandato, che sarà incentrato sul tema dell’istruzione e da un focus su iniziative di impatto sociale, attività di sensibilizzazione e il rafforzamento del legame tra i giovani e il territorio.

“Sono onorata di assumere questa responsabilità e grata ai soci per la fiducia riposta in me”, ha dichiarato Chiara durante il discorso elettivo. “Il Rotaract rappresenta una comunità di giovani che si impegna per fare la differenza, e il mio obiettivo sarà quello di proseguire su questa strada, coinvolgendo sempre più giovani e collaborando con le realtà locali”.

Il programma dell’anno sociale 2025-2026 , sintetizzato dal leitmotiv ” Accendi la mente, illumina il mondo” promette di essere ricco di eventi e progetti, tra cui attività di service, workshop formativi e collaborazioni con il Rotary Club padrino e altre associazioni del territorio.

Con l’entusiasmo e la passione che la contraddistinguono, Chiara Curcuruto si prepara a guidare il Rotaract Club di Caltanissetta verso un nuovo capitolo di successi, confermandolo come punto di riferimento per i giovani impegnati nel servizio alla comunità.

La cerimonia ufficiale del passaggio di consegne si terrà a Luglio occasione in cui Erika Assennato Presidente uscente saluterà i soci, augurando al nuovo direttivo un anno ricco di soddisfazioni e risultati.