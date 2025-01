Caltanissetta. Cantieri di Servizio, 29 unità a disposizione del Comune per il 2025. L’assessore Pasqualino: “Concreto sostegno sociale che restituisce dignità e impegna in opere al servizio della collettività”

Avviato anche quest’anno il programma di lavoro che permette a soggetti disoccupati o inoccupati di mettersi a disposizione degli uffici dell’Ente.

«Il Comune di Caltanissetta continua a prendersi cura di coloro i quali vivono situazioni di precarietà e di difficoltà economica e sociale, offrendo uno strumento in grado di dare loro dignità e di impegnarli in attività al servizio della collettività», ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali Ermanno Pasqualino.

Con Delibera di Giunta n.2 del 10.01.2025, infatti, è stato rinnovato anche per l’anno in corso il progetto “Cantieri di Servizio”, ovvero il contributo sociale destinato a disoccupati o inoccupati, già fruitori del Reddito Minimo di Inserimento (RMI), che partecipano ad appositi programmi di lavoro a supporto di uffici e servizi comunali.

«L’Amministrazione ha ritenuto ancora una volta prioritario fornire un concreto sostegno sociale, che si tradurrà in un’opera al servizio dell’Ente. Ringrazio la Direzione Politiche Sociali per la celerità con cui ha portato al termine l’iter procedurale, grazie al quale queste persone daranno continuità alle mansioni svolte e soprattutto non si sentiranno escluse», ha continuato l’assessore Pasqualino.

L’attività dei beneficiari, che hanno già svolto molteplici compiti fino alla naturale conclusione del contratto prevista per il 31 dicembre 2024, ha avuto una ricaduta sociale positiva e a partire dal 15 gennaio 2025 potranno riprendere le proprie mansioni presso ciascuna Direzione.

Il Comune di Caltanissetta potrà dunque contare per tutto il 2025 su 29 unità, che si occuperanno di cura del verde pubblico, apertura e chiusura dei parchi e delle ville, pulizia o piccola manutenzione e riparazione di beni e locali comunali.

I costi del personale impiegato per i Cantieri di Servizio saranno a carico della Regione Siciliana, mentre il Comune anticiperà la somma annuale complessiva di 244.680 euro in attesa del finanziamento regionale.