Bompensiere e Milena puntano ad incentivare la mobilità ciclabile con il progetto “Bici in Comune”

I Comuni di Bompensiere e Milena, in partenariato con la scuola e l’associazionismo (Pro Loco di Milena), hanno aderito al progetto “Bici in Comune” presentando domanda di finanziamento per l’incentivazione della “mobilità ciclabile” e la promozione dell’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile.

Si tratta, come hanno spiegato i sindaci dei due Comuni interessati al progetto, di un modo in più per far conoscere il nostro territorio e le bellezze paesaggistiche delle aree interne.