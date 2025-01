Anas, A19 Palermo-Catania: da oggi interventi allo svincolo Termini Imerese

A partire da oggi, e fino al 14 febbraio, sulla A19 ”Palermo-Catania”, al km 25,700, in corrispondenza della rampa dello svincolo di Termini Imerese che immette in autostrada in direzione Catania, verranno effettuati lavori complementari e integrativi per ottimizzare alcuni interventi già realizzati in precedenza. Su indicazione del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in qualità di Commissario straordinario per la A19, al fine di ridurre i disagi all’utenza, i lavori verranno portati avanti su turni sia di giorno che di notte, coprendo così tutto l’arco delle 24 ore.