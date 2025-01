A Racalmuto centenario nascita giudice Rocco Chinnici”. Presenti alunni campofranchesi dell’Hodierna

CAMPOFRANCO – Giorno 20 gennaio gli studenti delle classi 4 Turismo e 3 Mat Campofranco dell’IIS Hodierna hanno partecipato alla celebrazione del centenario della nascita del giudice Rocco Chinnici organizzata dal Movimento Cristiano Lavoratori e dalla Fondazione Leonardo Sciascia nella sede di Racalmuto. L’incontro si è aperto con messaggio della figlia del Giudice, Caterina Chinnici, eurodeputata, in collegamento da Strasburgo. Interessanti gli interventi dei partecipanti: il prefetto di Agrigento, dott. Caccamo; il Sindaco di Racalmuto, Calogero Buongiorno; il Procuratore della Repubblica di Agrigento, Giovanni Di Leo; Alfonso Luzzi, presidente nazionale MCI e Marilena Giglia, rappresentante UCIM nazionale; l’avv. Giovanni Tesè, il prof. Ferlita della Kore, coordinati dallo scrittore Enzo Sardo. Quest’ultimo nel libretto distribuito in sala “La buona cultura, la formazione e la solidarietà, contro tutte le forme di violenza” in merito all’attività svolta da Rocco Chinnici afferma che “La sua carriera è stata caratterizzata da un impegno incessante contro la criminalità organizzata e da una visione innovativa del ruolo della magistratura inquirente che lo portò a concepire il famoso ‘pool antimafia’…Rocco Chinnici non era solo un magistrato di spicco per le sue abilità tecniche e investigative, ma anche per il suo profondo senso di giustizia”. Nello stesso libretto la testimonianza di Carmen Campo, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia “ di Racalmuto che, studentessa del Liceo Classico di Agrigento, partecipando ad un incontro con Rocco Chinnici afferma “…Fu così che ebbi il privilegio di fare uno di quegli incontri che, in un modo o nell’altro, hanno il potere di cambiare la vita o di imprimerle un corso particolare….Mi affascinava più che lo straordinario successo delle sue indagini e l’indubbia lucidità delle analisi, l’eleganza forbita dell’eloquio e, ancora di più, le argomentazioni giuridiche riguardanti la sovranità degli Stati come vincolo, in mancanza di una reale cooperazione internazionale, nella lotta alla criminalità, ma riguardanti anche una legislazione nazionale che non impediva di contare tante vittime per overdose e di avere una micro criminalità dilagante…” concludendo sull’efficacia degli incontri del magistrato con gli studenti “…i testimoni, non già le prediche, formano le teste ben fatte!…” Una rappresentanza di pittori della associazione Calapanama ha consegnato un quadro raffigurante il giudice Chinnici al figlio Giovanni. Momenti di riflessione con gli studenti, in particolare quelli provenienti dagli istituti Foscolo e Galilei che si sono esibiti in toccanti performance. Gli studenti dell’Hodierna hanno poi effettuato un percorso turistico di Racalmuto. Nella stessa mattinata gli studenti delle classi quinte, hanno partecipato ad un’altra attività di educazione alla legalità con la visione del film “L’abbaglio” presso il cinema Manfredi. L’iniziativa ha previsto la proiezione del film seguita da un incontro Live con il regista Roberto Andò e gli attori protagonisti Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone, trasmesso nelle sale collegate in tutta Italia. Il film, attraverso personaggi umani e imperfetti, esplora temi come il coraggio, il sacrificio, e il ruolo delle persone comuni nella Storia, offrendo ai più giovani l’opportunità di approfondire un periodo cruciale della nostra storia e di analizzare i suoi paralleli con il presente.