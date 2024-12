Villalba. Il 17 dicembre c’è il Consiglio comunale: ecco i punti all’ordine del giorno

VILLALBA. Il Presidente Alessandro Plumeri ha convocato il Consiglio Comunale di Villalba in sessione ordinaria, in seduta pubblica di inizio, per il giorno martedì 17 dicembre alle ore 18:30 nell’aula consiliare per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

Nomina scrutatori;

Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;

Art.194, comma 1, lett A) D. Lgs. 267/2000 (TUEL). Riconoscimento debito fuori bilancio in favore di agenzia entrate-riscossione. Documento n. 29276202400000131000.

Esame ed approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027.

Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 e della nota integrativa (Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs.118/2011);

Indennità del Vicepresidente del Consiglio ai sensi del comma 1 Bis della Legge Regionale n.11 del 26 giugno 2015, introdotto con Legge Regionale n.3 del 31/01/2024;

Interrogazione a firma del consigliere Salvatore Guarino prot. n. 8368 del 10.12.2024.

La mancanza del numero legale comporterà la sospensione di un’ora. Qualora alla ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale la seduta sarà rinviata al giorno successivo alla stessa ora per la trattazione del medesimo ordine del giorno, senza ulteriore invito di convocazione. E’ possibile seguire la diretta streaming della seduta collegandosi alla piattaforma: https://villalba.consiglicloud.it/home