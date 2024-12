Suzuki Jimny Mata, il fuoristrada giapponese in edizione speciale

(Adnkronos) –

Suzuki Jimny arriva in Europa in un’edizione speciale. Sarà prodotta in un numero limitato di esemplari, tutti destinati a divenire oggetti da collezione, la nuova Suzuki Jimny Mata è una “last version”. Andrà in pensione e con essa anche il suo motore aspirato, una valida unità leggera, potente e che rappresenta un cuore perfetto per un fuoristrada dalle dimensioni compatte, adatto ad affrontare qualsiasi tipologia di terreno e asfalto. Il nick “Mata” significa in giapponese “di nuovo, oltre”, un termine che racchiude dunque, il concetto di continuità, di un qualcosa che non ha fine. Un veicolo inarrestabile, e soprattutto, unico nel suo genere. Jimny in questa sua nuova generazione ha saputo nuovamente conquistarsi un posto d’onore tra i fuoristrada più validi e capaci.

Una special edition che si caratterizza per l’esclusiva livrea BiColor, carrozzeria in Argento Siberia Metallizzato e decalcomanie Kanji. Tetto, cofano e montanti sono in Matt Black. La Jimny è dotata di trazione integrale 4WD AllGrip Pro, una tecnologia che consente al pilota, anche in movimento, di inserire le quattro ruote motrici. Per l’inserimento delle ridotte, occorre fermare la vettura. Lo schema sospensioni prevede un assale a ponte rigido sia all’anteriore che al posteriore. Cuore dell’iconico modello giapponese è il suo motore aspirato da 1.5 litri, capace di sprigionare una potenza massima di 102 cavalli. L’attuale generazione di Suzuki Jimny è commercializzata in Italia esclusivamente nella variante Pro (N1). La Mata è in vendita a un prezzo di listino che parte da 33.900 euro.

