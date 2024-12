Sommatino. Applausi a scena aperta per gli scacchisti nella 4^ edizione del torneo “Jingle Chess”

SOMMATINO. Si è svolta questa mattina presso la Domus Misericordiae con successo la consueta manifestazione natalizia di scacchi “4° edizione Jingle Chess”, torneo organizzato dal Leonardo Chess Club. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti dai comuni vicini, tra cui Ravanusa, Caltanissetta, Agrigento e Favara.

La manifestazione è iniziata con un’esibizione canora di Rachele Di Maria, accompagnata alla chitarra da Miriam Belli e al flauto da Giovanna Virgone, seguita dalla lettura della poesia di Elisa Tarará (di Canicattì), una studentessa quindicenne vincitrice del premio mondiale Nosside ed ex allieva del Club.

Subito dopo è iniziata la gara che si è conclusa con un primo posto per la categoria Under 8 a Baldi Stefano (Sommatino), Under 12 a Belli Maria Giorgia (Sommatino), Under 16 a Lo Conte Leonardo (Caltanissetta) e primo posto nella categoria femminile a Coniglio Giada (Ravanusa).

Vincitori assoluti del torneo

1°) Del Vivo Marco

2°) Gerlando Grech

3°) Picone Chiodo Luigi