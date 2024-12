Sommatino. Al via le assunzioni al Comune con l’approvazione della Dotazione organica e del Piano di fabbisogno del personale

SOMMATINO. L’Amministrazione Comunale, con la delibera di giunta n. 73 del 28 Dicembre 2024, ha approvato il piano triennale 2023/2025 riguardante la Dotazione Organica, la Ricognizione delle Eccedenze di Personale, e il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale.

In questo modo, dopo tanti anni di attesa, come ha avuto modo di sottolineare la stessa amministrazione comunale, “ha segnato un passo significativo. Parte, quindi, ufficialmente l’iter per le assunzioni, dando così una spinta al rinnovamento e alla valorizzazione del personale comunale”.

L’amministrazione Letizia ha rilevato: “In questo lungo periodo di attesa è diventata sempre più forte la necessità di aggiornare e rafforzare gli organici per rispondere meglio alle esigenze della comunità, migliorando i servizi e l’efficienza dell’amministrazione. Questo è il frutto del lavoro svolto sin dal nostro insediamento, che grazie all’ approvazione di ben 6 strumenti finanziari arretrati, si stanno raggiungendo grandi obiettivi.La delibera rappresenta un’importante fase di transizione per il Comune, che ora potrà procedere con i bandi e le selezioni necessarie per il reclutamento di nuovo personale”.