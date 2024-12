Sicilia. Consegnati i diplomi di abilitazione a quarantadue nuove guide vulcanologiche

Quarantadue nuove guide vulcanologiche in Sicilia. L’assessore al Turismo, sport e spettacolo, Elvira Amata, venerdì ha consegnato i diplomi di abilitazione agli allievi della seconda sessione del corso che si è svolto al Collegio regionale delle Guide alpine e vulcanologiche a Linguaglossa, in provincia di Catania. I nuovi professionisti, grazie alle competenze e alle abilità tecniche acquisite, potranno garantire adesso i più alti standard di sicurezza nel corso delle escursioni e delle ascensioni sui vulcani, quiescenti o attivi, e negli ambienti ipogei di origine vulcanica.

«Un momento importante – commenta l’assessore Amata – che consolida ancora una volta una serrata sinergia tra l’assessorato e il Collegio regionale delle Guide alpine e vulcanologiche della Sicilia. Garantiamo in questo modo una maggiore presenza qualificata di professionisti del settore, adeguata a una domanda in continua crescita che esige competenza, sicurezza e conoscenza del territorio. Continueremo a rafforzare la formazione in un settore strategico come questo, che impone alti standard di professionalità e affidabilità. Alle nuove Guide desidero formulare i migliori auguri di buon lavoro».