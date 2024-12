Siccità in Sicilia. Diga Ancipa, Pellegrino(FI): “Da Venezia comportamento grave che alimenta tensione sociale”

“L’onorevole Venezia usa toni irresponsabili e compie atti inaccettabili, di cui ovviamente si assume ogni responsabilità in ogni sede. Di fronte alla crisi idrica dovuta alla carenza di piogge, chi governa e chi ha responsabilità amministrative è chiamato a fare scelte che tengano conto di tutte le necessità di tutte le comunità, utilizzando al meglio le risorse disponibili. Il Governo Schifani e tutte le strutture operative, dalla Protezione Civile all’Autorità di bacino, stanno facendo esattamente questo, bilanciando necessità e risorse perché le difficoltà non gravino esclusivamente su alcune comunità.Chiunque si faccia portavoce di esigenze di singoli a scapito di quelle collettive, soprattutto se indossa una fascia tricolore o rappresenta i cittadini all’interno delle istituzioni, alimenta tensione sociale.Spiace notare che fino ad ora dal partito dell’On.le Venezia non sia venuta una sola parola di condanna dell’operato di un suo autorevole rappresentante che non solo sta interrompendo un servizio pubblico, ma sta fomentando azioni che rischiano di innescare una catena incontrollata di tensione.”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana