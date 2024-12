Santa Caterina. Giuseppe Natale (FI): “Grazie all’on. Mancuso, si lavora anche all’ammodernamento del campetto di calcio a 7”

SANTA CATERINA. Giuseppe Natale, coordinatore cittadino di Forza Italia Santa Caterina Villarmosa è intervenuto a proposito della notizia sulla riqualificazione del campo sportivo comunale: “Sono ben felice di aver appreso finalmente la notizia pubblicata per mezzo social dall’attuale amministrazione Ippolito relativamente l’aggiudicazione per la riqualificazione del nostro stadio comunale. Inoltre è stato affidato l’incarico per la direzione dei lavori all’Ing. Salvatore Cutaia. Attualmente si attende l’avvio dei lavori”.

Secondo Natale: “Sarà importante vigilare affinché tutto proceda per il verso giusto al fine di consegnare i lavori entro i tempi previsti. La nostra città merita di avere una struttura all’avanguardia per consentire ai nostri giovani di praticare calcio e, quindi, concedere loro la possibilità di una crescita sportiva oltre che sociale, evitando così la fuga nelle città limitrofe. Ci ho scommesso da ex amministratore, ci ho creduto e continuo a crederci”.

Per questa ragione lo stesso Natale ha incontrato l’on. Michele Mancuso, deputato Regionale di Forza Italia, per chiedere il suo aiuto affinché venga ristrutturato, quindi ammodernato con manto in erba sintetica, anche il campetto di calcio a 7, una struttura provinciale situata all’interno dello stadio comunale e completamente dimenticata.

“Ho ricevuto grande sostegno da parte dell’On. Michele Mancuso, il quale ha già incontrato la Dott.ssa Dorotea Di Trapani, Commissario Straordinario dell’ex provincia – oggi Libero consorzio di Caltanissetta, per avviare l’iter necessario affinché venga riconsegnato alla città anche questo campetto di calcio a 7, struttura necessaria per dar modo alla Società sportiva che opera in paese di occuparsi anche del Settore giovanile, assente ormai da troppo tempo.

Ringrazio per l’impegno preso l’On. Michele Mancuso che, ogniqualvolta viene chiamato in causa, dimostra attaccamento e apertura verso il proprio territorio nisseno. Ne approfitto per aggiungere che, da attuale coordinatore di Forza Italia Santa Caterina, il gruppo continua a crescere e rimane sempre aperto a tutti coloro che si ritrovano vicini ai nostri principi liberali, cristiani e garantisti. Con umiltà, impegno e lealtà, tutti insieme, possiamo fare grandi cose”.