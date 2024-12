Sanremo 2025, Conti svela i primi titoli dei brani in gara

(Adnkronos) – La febbre di Sanremo 2025 sale con l'annuncio dei titoli delle canzoni in gara. Durante la serata di Rai1 ‘Sarà Sanremo’, il direttore del festival Carlo Conti ha svelato i brani che ascolteremo sul palco dell'Ariston dall'11 al 15 febbraio. Il primo ad essere presentato è Francesco Gabbani. L’artista torna con ‘Viva la vita’, un brano che, come spiega lo stesso artista, "è una celebrazione della vita in quanto tale". Anche Clara è tra i big con ‘Febbre’, una canzone che, nelle sue parole, rappresenta “la vita che sale e scende”.

Achille Lauro presenta ‘Incoscienti Giovani’, ispirata, come di consueto per l'artista, "a storie vere e parla di noi, giovani incoscienti". Debutto a Sanremo per Brunori Sas con ‘L'albero delle noci’, una canzone che "parla della gioia e della rivoluzione che porta una nuova nascita. Nascita e una rinascita", un tema che l'artista affronta con "grande emozione" e la "curiosità di mettermi alla prova". Shablo feat, Guè, Joshua e Tormento promettono di far ballare l'Ariston con ‘La mia parola’. Tra i grandi nomi, Giorgia torna al Festival con "La cura per me": "L’Ariston mi emoziona come la prima volta e la cura per me è riuscire, attraverso la potenza di un sentimento, a concedersi l’evoluzione interiore". Presente anche Emis Killa con ‘Demoni’, un brano che, come dichiarato dall'artista, "parla di una notte d’amore". Torna al Festival, dopo tanti anni, Marcella Bella con ‘Pelle diamante’: "Sono felice e me la voglio giocare in modo allegro. Il brano racconta di donne toste". Anche Gaia è in gara con ‘Chiamo io chiami tu’: "Parla dell’indecisione, un augurio per uscire dal continuo limbo". Dopo 12 anni, torna anche Simone Cristicchi con ‘Quando sarai piccola’: "Una canzone speciale per me. Una canzone molto intima che racconta di quanto, con il passare del tempo, diventiamo i genitori dei nostri genitori per restituire tutto l’amore che abbiamo ricevuto". Tra i veterani del Festival, Irama presenta ‘Lentamente’: "E’ una canzone trasparente che mi mette a nudo". Serena Brancale porta ‘Anema e Core’: "Un brano con la cazzimma. Parla di un’attitudine alla vita. E’ uno stile di vita. Le cose che fai bene le fai con anima e cuore". Infine, il giovane cantautore genovese Olly presenta ‘Balorda nostalgia’: "La nostalgia è molto nota a chi vive nei posti di mare e si può avere per cose non per forza vissute".

Elodie, alla sua quarta partecipazione a Sanremo, presenta 'Dimenticarsi alle 7', un brano che, con un velo di mistero, definisce semplicemente "un dramma". Standing ovation per Massimo Ranieri, all'ottava partecipazione al Festival, che porta 'Tra le mani un cuore', descritto come "un inno all'amore, una storia affascinante". Tony Effe, emozionato, presenta 'Damme 'na mano': "Una canzone personale, intrisa di romanità. Una storia romantica e passionale". Infine, la più giovane in gara, Sarah Toscano, propone 'Amarcord': "La nostalgia di vivere un ricordo che deve restare tale". Un grande ritorno anche quello di Rocco Hant con il brano 'Mille volte ancora’: "Parla della mia storia e della mia terra. Speriamo che piaccia". Dalla fiction alla realtà, Lucio Corsi arriva a Sanremo con 'Volevo essere un duro': "Questo mondo ci vorrebbe perfetti come fiori, ma nessuno ci dice che questi fiori sono appesi ad un filo". Noemi presenta 'Se ti innamori muori', un brano che esplora le emozioni e la serenità nel viverle. Debutto al Festival anche per Bresh con 'La tana del granchio', che descrive come una "canzone ubriaca". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)