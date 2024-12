San Cataldo, l’associazione Legio Decima Fretensis partecipa alla XIV edizione del Presepe Vivente di Matera

Si conclude con la partecipazione alla XIV edizione del Presepe VIvente di

Matera una nuova esperienza per la Legio Decima Fretensis di San Cataldo.

“Un privilegio essere presenti a una manifestazione che lo scorso anno ha

attirato oltre 40.000 visitatori da tutto il meridione d’Italia” ha dichiarato l’Associazione.

Arti figurative, rievocazione storica e suggestive scenografie sono elementi

che caratterizzano fortemente quella che è una tra le manifestazioni più

suggestive del Natale.

Il Presepe d’Italia: luce del futuro quest’anno ha scelto l’inclusività rendendo fruibile l’intero percorso alle persone con disabilità e l’auto sostenibilità a livello energetico installando corpi illuminanti ad energia solare.



“Un grande privilegio per noi – dichiara Fabio Diliberto, vice presidente

dell’associazione – che apre ancor di più la nostra associazione a nuove

collaborazioni fuori dalla Sicilia. Un grande ringraziamento va a Luca Prisco organizzatore del Presepe VIvente per aver creduto sin da subito in noi e per l’accoglienza e a Luigi Rubino che presiede l’Associazione “I Brettii” con la quale collaboriamo per l’amicizia e la disponibilità.”

L’associazione ha in calendario altre partecipazioni a fine 2024 ed un

calendario ricco di appuntamenti per il prossimo anno.