San Cataldo. Controlli a tappeto per stabilire se i cittadini effettuano o meno la differenziata rispettando la normativa

SAN CATALDO. Controlli per stabilire se i cittadini effettuano o meno la raccolta differenziata rispettando la normativa. A giudicare da quanto riferito dal sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore Carmelo Zimarmani, sembra proprio che non sia così.

“Recenti controlli – hanno detto il sindaco e l’assessore – hanno rilevato una non corretta differenziazione dei rifiuti, in particolare in molti casi non erano stati utilizzati i mastelli, o ancora nella indifferenziata venivano conferiti rifiuti che dovevano essere conferiti in altri giorni (bottiglie di vetro, carta, etc)”.

Il sindaco ha spiegato che in questi casi, è stato applicato un adesivo per segnalare la non conformità. Nel contempo ha anche ricordato che l’indifferenziato va usato solo per ciò che non può essere riciclato, mai per vetro o carta, che hanno giorni dedicati.

Il sindaco, infine, ha tenuto a precisare: “Siamo impegnati a vigilare affinché la ditta che gestisce il servizio lo faccia sempre, anche multandola quando serve”.