Roma-Lecce 4-1, poker dei giallorossi di Ranieri

(Adnkronos) – La Roma torna alla vittoria dopo più di un mese. I giallorossi di Ranieri all'Olimpico superano 4-1 il Lecce di Giampaolo grazie ai gol al 13' di Saelemaekers con un preciso sinistro, al 59' di Mancini con un colpo di testa in avvitamento, al 66' di Pisilli con un destro di prima intenzione e all'86' con Kone' con un destro in scivolata. I salentini avevano trovato il pari nel primo tempo con il calcio di rigore realizzato al 40' da Krstovic. Nel finale palo dei salentini con Berisha. La Roma grazie a questo successo sale a 16 punti in classifica, staccandosi dalla zona pericolosa, e agganciando Torino ed Empoli, mentre il Lecce resta fermo a 13 punti. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)