Rca auto scaduta: sanzioni, rischi e come rimediare

Circolare senza una Rca auto in corso di validità costituisce una delle infrazioni più rilevanti secondo il Codice della Strada, con conseguenze ben più gravi della semplice sanzione economica. La responsabilità civile auto non è solo un obbligo di legge, ma anche una garanzia fondamentale per tutelare sé stessi e gli altri utenti della strada. Ignorare la scadenza dell’assicurazione espone il proprietario del veicolo a pesanti sanzioni economiche, rischi legali e problemi pratici, come il sequestro del mezzo o la responsabilità diretta per eventuali danni provocati. La normativa è chiara: guidare senza assicurazione è una violazione grave che compromette la sicurezza stradale, crea difficoltà alle vittime in caso di incidenti e comporta oneri elevati per chi non è in regola.

L’articolo 193 del Codice della Strada stabilisce l’obbligo di copertura assicurativa per tutti i veicoli a motore, inclusi rimorchi e mezzi elettrici leggeri individuati da specifici decreti ministeriali. Chi circola senza polizza o con una copertura scaduta rischia una multa da 866 a 3.464 euro, oltre al sequestro del veicolo. In tali casi, per riottenere il mezzo, l’automobilista deve coprire le spese di rimozione, custodia e deposito, oltre a stipulare una nuova assicurazione valida per almeno sei mesi. È prevista una riduzione del 50% della multa se la polizza viene rinnovata entro 15 giorni dalla scadenza o se si procede alla demolizione dell’auto entro 30 giorni, previa comunicazione alle Autorità competenti.

La situazione diventa più complessa per i recidivi, ossia chi viene sorpreso a circolare senza assicurazione per la seconda volta in due anni. In questo caso, la sanzione raddoppia, arrivando fino a 6.928 euro. Si aggiungono inoltre sanzioni accessorie come la sospensione della patente da uno a due mesi, il fermo amministrativo del veicolo per almeno 45 giorni, a partire dalla data di saldo della multa, e la riattivazione della polizza per almeno sei mesi.

Grazie al periodo di tolleranza di 15 giorni, introdotto nel 2013 con l’abolizione del tacito rinnovo, l’assicurazione resta valida per eventuali sinistri verificatisi in questo arco temporale. Tuttavia, dopo tale periodo, circolare senza copertura è considerato un illecito. È importante ricordare che i veicoli privi di assicurazione non possono neppure sostare su strade pubbliche, poiché il parcheggio su suolo pubblico rientra nel concetto di “circolazione”. Dal 30 giugno 2024, con l’entrata in vigore del decreto approvato il 13 dicembre 2023, l’obbligo di assicurazione è stato ulteriormente esteso, includendo anche i veicoli fermi o utilizzati in aree private. Questo aggiornamento, conforme alla direttiva europea 2021/2118, elimina la distinzione tra aree pubbliche e private, richiedendo che ogni veicolo con funzione di trasporto sia coperto da una polizza di responsabilità civile, indipendentemente dal suo utilizzo o dalla sua posizione.

Il rischio aumenta ulteriormente per chi utilizza documenti assicurativi falsi o contraffatti: oltre alla confisca del veicolo, è prevista la sospensione della patente per un anno. Spesso, gli automobilisti possono diventare vittime di truffe, acquistando polizze contraffatte a loro insaputa. Per evitare questi problemi, è fondamentale verificare l’affidabilità delle offerte tramite fonti ufficiali, come l’elenco dei portali irregolari pubblicato dall’IVASS.

Secondo l’ANIA, circa il 6% dei veicoli in Italia circola senza assicurazione, con percentuali più elevate nel Sud (11% in Campania). In caso di incidente causato da un veicolo non assicurato, il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, gestito dalla CONSAP, può risarcire i danni, rivalendosi successivamente sul responsabile del sinistro.

