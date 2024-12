Ragusa. Teatro Donnafugata, il 13 dicembre in scena “L’uomo dal fiore in bocca”

Ironia e introspezione, drammaticità e umorismo. Il 13 e 14 dicembre, alle ore 20.30, il suggestivo Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla accoglierà Corrado Tedeschi, attore di straordinaria versatilità, che porterà sul palcoscenico “L’uomo dal fiore in bocca”, capolavoro di Luigi Pirandello. Diretto da Marco Rampoldi, Tedeschi offrirà una lettura innovativa e antiretorica di questo classico immortale, accompagnando gli spettatori in un viaggio teatrale unico che si muoverà tra le corde contrastanti del tragico e del comico. Al fianco di Tedeschi ci sarà l’attore Claudio Moneta. La vicenda de “L’uomo dal fiore in bocca”, ambientata all’esterno di un caffè notturno, ruota intorno all’incontro tra due uomini: un pacifico avventore in attesa del primo treno del mattino e un altro cliente, che con un’affilata capacità di osservazione, si apre gradualmente fino a confessare il suo male, quel “fiore in bocca” che lo condanna a una vita breve. Corrado Tedeschi darà vita al protagonista con maestria unica, e attraverso un monologo di grande intensità proporrà un’interpretazione personale che coniuga leggerezza e profondità. Questo spettacolo firmato da Marco Rampoldi, combina alla rappresentazione classica una proposta originale, infatti prima della messinscena della pièce, Tedeschi metterà in scena una lezione-semiseria su Pirandello, la follia e il tema della maschera. In un immaginario dialogo con un personaggio pirandelliano, fuggito chissà da quale opera, Tedeschi coinvolgerà direttamente gli spettatori, creando un clima di interazione che rompe la quarta parete. Produzione Teatro Europeo Plautino. “Siamo orgogliose di poter proporre al nostro affezionato pubblico spettacoli di tale spessore e qualità – affermano le direttrici artistiche Vicky e Costanza Di Quattro – Corrado Tedeschi riesce con grande abilità a rendere vivida questa significativa opera di Pirandello, offrendo un’esperienza intima e collettiva allo stesso tempo”. Tutti gli appuntamenti di prosa del Teatro Donnafugata sono preceduti da aperitivi offerti nel foyer del teatro. L’intera rassegna teatrale ha il contributo del Comune di Ragusa, dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e della Banca Agricola Popolare di Sicilia. Main sponsor sono Gruppo Cappadona, Range Rover di Sergio Tumino, Regran, sponsor sono Marina Iblea, Cappello e Battaglia Assicurazioni, Reale Mutua agenzia di Ragusa, Rosso di Sicilia, Argo software, Engel & Völkers agenzia di Ragusa-Modica e Magazzini di Palazzo Donnafugata. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare al numero telefonico 334.2208186. Info su www.teatrodonnafugata.it