Pro Loco di Mussomeli inaugura mostra di presepi artistici di Salvatore Lombardo

MUSSOMELI – Domenica pomeriggio,16 dicembre 2024, presso i locali della sede della Pro Loco di Mussomeli si è respirata aria natalizia per una iniziativa già programmata dal sodalizio di Piazza della Repubblica in attesa del prossimo Natale che a grandi passi ci avvicina a questa fausta e gioiosa ricorrenza. E’ stata inaugurata la mostra di artistici presepi, allestita da Salvatore Lombardo di Caltagirone, cittadina, appunto, dei presepi, dove in ogni lembo di quella terra, con i suoi personaggi artistici presepiali, si parla il linguaggio dell’Alleluja di Natale. E l’inaugurazione della mostra a tema, presente un pubblico attento e curioso, dopo il saluto e i ringraziamenti della presidente della Proloco Zina Falzone e gli interventi del sindaco Catania, dell’assessore Lo Conte e di Salvatore Lombardo, c’è stato il taglio del nastro e la successiva visita della mostra che rimarrà aperta fino a giovedì 18 dicembre con i seguenti orari: mattino: 9,30 – 13,30; pomeriggio 16,30 – 19,30.