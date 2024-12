Prima categoria. La Sommatinese fa suo il derby battendo 1-2 fuori casa il Campofranco e chiude al 2° posto il girone di andata

Nel campionato di Prima categoria la Sommatinese ha battuto fuori casa 1-2 il Calcio Campofranco in un derby che i sommatinesi di mister Nicotra hanno risolto con le reti di Noto e Graci alle quali ha replicato per il Calcio Campofranco il solo Antinoro.

Un match duro, non facile, quello della vice capolista a Campofranco. La Sommatinese comunque è riuscita lo stesso a portare a casa un risultato di vittoria che le ha permesso di mantenersi sulla scia della capolista Barrese vittoriosa 0-3 a Petralia Soprana.

Sconfitta 2-0 invece per la Don Bosco Mussomeli. I manfredonici sono stati battuti dagli empedoclini al culmine di un match deciso dalle reti di Agnello e Valenti. Per la Don Bosco una sconfitta amara che la allontana dalla zona alta della classifica che ora dista 10 punti dalla capolista Barrese (28 contro i 18 della Don Bosco).

Nel girone F, invece, sconfitta per l’Accademia Mazzarinese battuta 3-1 dall’Atletico Catania con i gol di Furnò, Cannizzo e Zumbo. Ha invece vinto 0-2 il Terranova Gela sul campo del Melilli . Una vittoria, la prima in campionato , che ha permesso al Terranova Gela di portarsi a quota 4 in classifica. L’Accademia Mazzarinese, invece, è rimasta ferma al settimo posto con 13 punti in una classifica comandata dall’Atletico Catania con 21 punti.