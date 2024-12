Pallavolo femminile B1. La Traina sconfitta 3-0 nel derby siciliano dal Modica

Ancora una sconfitta per la Traina SRL Albaverde che ha perso anche il terzo derby siciliano consecutivo in una gara con in palio tre punti pesanti in chiave ‘lotta per la salvezza’ in un girone D di serie B1. Un match nel quale è prevalso l’equilibrio con ben quattro gare concluse al tie-break nella ottava giornata di andata.

Nel Geodetico di Modica le padrone di casa hanno fatto valere il fattore campo conquistando la terza vittoria casalinga sulle quattro disputate di fronte al proprio pubblico.

Riassumendo l’andamento del match si sono visti pochi sprazzi della Traina (nel primo set fino al 10/13 con il max vantaggio sul 6 a 10 e nel secondo parziale fino al 7/10 con il max vantaggio sul 5 a 9) e tanto Modica, con Brioli e compagne che, vinte le prime due frazioni di gioco in rimonta, hanno dominato nella terza con le nissene incapaci di reagire.

Sul piano numerico il punteggio poteva essere anche più pesante se la Traina in un rigurgito di orgoglio non avesse annullato tre set ball nel primo parziale e tre match ball nel terzo.

Alla fine al di là dei valori tecnici hanno prevalso le motivazioni e l’approccio alla gara che hanno avuto le due squadre. Le modicane sono entrate in campo con la furia agonistica di chi deve dimostrare che l’allontanamento del primo allenatore Marco Relato (avvenuto ad inizio settimana) era la decisione giusta per potersi esprimere al meglio; le nissene non hanno invece saputo tradurre in campo il gran lavoro fatto in allenamento nelle settimane in cui hanno avuto il conforto del nuovo allenatore.

Le modicane hanno lottato su ogni pallone e, pur commettendo un gran numero di errori, hanno trovato sempre la soluzione per rimediare e ripartire senza concedere troppe chance alle avversarie.

Le nissene, dove tutte hanno reso abbondantemente sotto la sufficienza, alle prime difficoltà si sono fatte irretire dal muro avversario (Lucescul su tutte) ma soprattutto hanno mostrato una apatia e una mancanza di vocazione al sacrificio in fase difensiva.

Questo atteggiamento ha permesso alle padrone di casa di affettare come il burro il campo delle ospiti quasi sempre poco reattive nei recuperi e nelle coperture con una lentezza mentale a tratti indisponente.

A margine di quanto sopra ci si potrà inoltrare anche nei meandri delle valutazioni tecniche sulle singole giocatrici ma, se un sestetto non riesce a coprire le proprie carenze con un gioco di squadra dove tutte danno il 100% delle proprie possibilità sacrificandosi anche nell’aiutare le compagne in difficoltà, allora difficilmente la formazione nissena potrà cercare di risalire una classifica dove quasi tutte le dirette rivali nella lotta per la salvezza sono andate a punti.Di seguito il dettaglio della gara disputata sabato 30 novembre al Geodetico di Modica:Epas Agocap PVT Modica – Traina SRL Albaverde 3-0 (25/23; 25/19; 25/20)

Epas Agocap PVT Modica: Ferrari, Sansò 7, Gitti 2, Gasparroni 8, Poles 13, Palazzi 10, Lucescul 10, Brioli (K) 2, Ferrantello (L1) NE Lo Iacono, Gatta, Carnazzo, Giombini (L2). All. Fortunato

Traina SRL Albaverde: Clemente 3, Apruti, Cicoria 2, Caruso 2, Giannone 6, Garofalo 5, Franceschini 5, Zaffuto 1, Moneta 8, La Mattina 3, Conti (L) All. Rigano – Di Grande – Montagnino

Arbitri: Diego Lonardo e Flavia Caltagirone entrambi di Castelvetrano.