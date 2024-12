Neonato muore 12 giorni dopo il parto: a Genova indagati medici e ostetriche

Due ginecologi e due ostetriche dell’ospedale San Martino di Genova sono indagati per omicidio colposo per la morte di un neonato, avvenuta la vigilia di Natale, dopo 12 giorni dalla nascita. I genitori, assistiti dall’avvocato Fabio Panariello, hanno presentato un esposto. Secondo quanto emerso, alla madre è stato somministrato il farmaco Angusta, che serve a indurre il parto, “senza informarla adeguatamente sugli effetti e senza il consenso informato”.

La madre del bambino avrebbe inoltre chiesto un cesareo mai avvenuto, il travaglio sarebbe durato diverse ore e l’anestesia le sarebbe stata somministrata solo a tarda notte. Nell’esposto firmato dai genitori si accusa il ginecologo di non essere mai stato presente durante il parto “nonostante fosse il medico di riferimento, come dimostrare le sue firme sui fogli di dimissione”.

Uno dei medici indagati era già stato condannato nel 2008 per non aver fatto ricorso a un cesareo durante un parto, anche in quel caso il neonato era morto. Nel 2015 si era rifiutata di praticare alcune sigarette di gravidanza, anche per questo era stato condannato. L’inchiesta è coordinata dal pm Giuseppe Longo, che fa parte del gruppo ‘Sanità’ della procura di Genova. Il pubblico ministero ha disposto l’autopsia sul corpo del bambino. (Adnkronos)