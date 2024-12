Mussomeli, incontro natalizio fra i corsisti dell’Università ritrovata

MUSSOMELI – I corsisti dell’Università del tempo ritrovato (UTR) si sono riuniti in biblioteca comunale per gli auguri di Natale. Un progetto nato cinque anni fa con la collaborazione tra l’ Amministrazione Comunale di Mussomeli e la Presidente di BCsicilia Rita La Monica. Realtà che ha dato i suoi frutti andando oltre le aspettative. Quest’anno 190 iscritti che frequentano i corsi di Astronomia, Arte, Ballo, Francese, a “Spasso nel tempo” tra letteratura, storia, poesia, ecc. lingua italiana per stranieri. Erano presenti, il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania, l’assessore alla cultura Jessica Valenza, Maria Nucera in rappresentanza di BCsicilia, i professori dei corsi Tano Schifano , Desiderio Lanzalaco, Enzo La Greca , Rosanna Sorce e Nino Mancuso. Un incontro natalizio partecipato e svoltosi alla biblioteca comunale dove nel cortile si può ammirare l’originale albero di Natale che non ha bisogno di luci, perché è illuminato da tanti colori, frutto del lavoro del gruppo Arte.