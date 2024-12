Mazzarino. Circolo cittadino di Fratelli d’Italia: con fondi regionali ammodernamento del Castello e completamento degli spogliatoi della pista di atletica

Il Circolo cittadino di Fratelli d’Italia di Mazzarino attraverso una nota informa che nell’ambito dell’ultima legge finanziaria è stata prevista l’allocazione di finanziamenti con fondi regionali per due siti del Comune di Mazzarino.

“Nel corpo della ultima legge finanziaria, appena esitata dell’Assemblea Regionale Siciliana, su sensibile iniziativa dell’Onorevole Salvatore Scuvera, che ha voluto condividerne il percorso di fattibilità, con il Circolo cittadino di Fratelli d’Italia, è stata prevista l’allocazione di finanziamenti con fondi regionali per due siti del Comune di Mazzarino.

In particolare i detti finanziamenti saranno utili per l’effettuazione di lavori di ammodernamento del sito culturale del Castello, mentre l’altro sarà disponibile per l’avvio dei lavori di completamento degli spogliatoi della pista comunale di atletica leggera.

L’iniziativa parlamentare in commento, fortemente promossa ed auspicata dall’Onorevole Scuvera, frutto di sinergica collaborazione con il Circolo cittadino di Fratelli d’italia e con l’Amministrazione comunale presieduta dal Sindaco Faraci, segna, tangibilmente, l’interesse di Fdi per la Comunità Mazzarinese nella sua interezza.

Il circolo locale Fdi continuerà a prodigare ogni sforzo per il continuo miglioramento delle condizioni socio-economiche cittadine locali di intesa con la deputazione regionale alla quale si rivolge un sentito ringraziamento e con la amministrazione attiva mazzarinese.”