Incidente stradale mortale nel nisseno, 24enne condannato a 4 anni e 8 mesi

Il gup del tribunale di Gela ha condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione Gaetano Vizzini, il 24enne di Catania che il 17 marzo 2019 a Gela effettuo’ un testa coda a 120 chilometri orari, provocando la morte della 15enne Vittoria Maria Caruso che si trovava sui sedili posteriori dell’auto. Il giudice ha disposto anche la revoca della patente e l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. “A settembre Vittoria avrebbe compiuto 21 anni e, quasi sicuramente, avrebbe frequentato l’universita’ – raccontano i genitori Irene e Francesco – Cio’ che ci fa piu’ male e’ il futuro che le e’ stato sottratto. Un’intera vita di sogni, speranze, amori, finita all’improvviso e troppo presto. Vittoria ci manca come l’aria. Con la condanna di oggi si chiude per noi un capitolo dolorosissimo. Vittoria ci e’ sempre rimasta accanto, dandoci la forza di lottare per lei e insieme a lei”.

Ad assistere la famiglia l’avvocato Rita Parla. L’incidente avvenne poco dopo le 22 del 17 marzo 2019 in contrada Farello a Gela. Vizzini, alla guida della Fiat Panda della madre, imbocco’ una strada chiusa al traffico in direzione del cimitero di Farello. In auto, insieme a lui, altri tre ragazzi tra cui appunto Vittoria. Dopo aver raggiunto i 120 chilometri orari, Vizzini tiro’ il freno a mano, sterzando a sinistra ed effettuando un testacoda.