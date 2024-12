Inaugurata la fiera “Palermo Job Connect”, presenti duemila under 35. Albano: “Occasione per fare rete e favorire l’occupazione giovanile”

Circa duemila under 35 presenti oggi all’inaugurazione di “Palermo Job Connect – Tradizione e innovazione”, la fiera organizzata, ai Cantieri culturali della Zisa, nel capoluogo, dall’assessorato regionale del Lavoro attraverso il Centro per l’Impiego di Palermo e Monreale, insieme con il Comune e in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia.

«Questo evento, rivolto ai disoccupati dai 18 ai 35 anni, rappresenta – dichiara l’assessore Nuccia Albano – un’importante occasione di networking per favorire l’occupazione giovanile in cui è possibile incontrare direttamente i rappresentanti delle aziende e presentare la propria candidatura. Attraverso il confronto diretto con le imprese, forniamo una stimolante vetrina per conoscere da vicino nuove opportunità professionali, facilitando così l’incontro tra domanda e offerta. Un ringraziamento va al Centro per l’impiego, che è riuscito a realizzare un evento di tale portata che può contribuire a creare un ponte tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle offerte dai giovani, e anche all’associazione Cantieri culturali della Zisa e alla Sispi per l’impegno profuso in queste settimane».

«Sono 35 le aziende presenti che fino a domani – spiega il dirigente del Centro per l’impiego di Palermo, Salvatrice Rizzo – illustreranno le competenze tecniche necessarie per accedere ai propri organici ed effettueranno colloqui con i partecipanti e sono oltre 100 le posizioni lavorative aperte: dagli addetti alla contabilità ad architetti e ingegneri, dagli autisti di taxi a fabbri ed elettricisti, da periti elettronici e industriali a tecnologi alimentari».

«Mettere a sistema le nostre reti per offrire in maniera sistematica opportunità ai giovani è solo l’avvio di un processo più grande che dovrà connotare la nostra azione – dichiara l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli – in maniera da ottimizzare l’energia, massimizzare i risultati e coordinare l’intervento».

Oltre mille under 35 contattati dal Centro per l’impiego hanno confermato la presenza e la partecipazione ai laboratori. Gli studenti di dieci istituti scolastici superiori, provenienti da varie province della Sicilia, hanno, inoltre, la possibilità di conoscere da vicino le opportunità di studio e lavoro offerte dalle aziende.

Alle due giornate partecipano anche gli ospiti delle strutture del progetto Sai (Sistema accoglienza integrazione), il Ciapi e il dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali. Spazio anche ad attività di orientamento e dimostrazione pratica insieme ad alcune realtà che hanno un’offerta formativa gratuita accessibile agli under 35 per l’acquisizione delle competenze digitali tra cui Ibm, Edgemony, Google developer e Indeed.

«Stiamo lavorando a stretto contatto con la Regione Siciliana per aiutare i giovani a entrare nel mercato del lavoro – aggiunge Paola Nicastro, presidente di Sviluppo lavoro Italia –. Nel 2025 punteremo con forza su iniziative come questa che portano i giovani verso il mondo delle imprese. A tal proposito, voglio ricordare che, da oggi, sulla piattaforma Siisl del Ministero del Lavoro è attiva la possibilità per le aziende di inserire le offerte».