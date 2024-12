Il 27 dicembre chiusura degli uffici delle Camere di Commercio di Caltanissetta e Gela per disinfestazione

CALTANISSETTA. Gli Uffici della sede centrale di Caltanissetta sita in Corso Vittorio Emanuele 38 e quelli della sede distaccata di Gela in Piazza Roma, 1, resteranno chiusi l’intera giornata di venerdì 27 dicembre per disinfestazione.

Gli Uffici riapriranno nella giornata di lunedì 30 dicembre. E’ stato anche reso noto che resteranno comunque attivi i servizi erogabili on line a utenti connessi al sistema informatico camerale. Al registro delle imprese, inoltre, può essere effettuato il collegamento tramite il sito www.registroimprese.it.